ЦИК готов проводить президентскую избирательную кампанию по действующему Избирательному кодексу - Карпенко

ЦИК готов проводить президентскую избирательную кампанию по действующему Избирательному кодексу. Об этом в программе "Разговор у Президента" заявил председатель Центральной избирательной комиссии Беларуси Игорь Карпенко.

"Мы подходим к такой финальной стадии электорального цикла, к подготовке и проведению президентской избирательной кампании, - сказал глава ЦИК. - Те изменения и дополнения в Конституцию Республики Беларусь запустили весь электоральный цикл. То есть нам необходимо было избрать депутатов Палаты представителей, членов Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь, депутатов местных советов. И сейчас мы подошли к завершающей стадии электорального процесса - это выборы Президента Республики Беларусь, которые должнысостояться не позднее 20 июля 2025 года".

Отвечая на вопрос, на что обращают внимание депутаты Палаты представителей при установлении даты выборов Президента Беларуси, Игорь Карпенко сказал, что ориентироваться в первую очередь будут на то избирательное законодательство, которое действует сейчас в Беларуси. "Сегодня, кстати, у Президента шел обстоятельный разговор. И я на вопросы Президента ответил, что мы готовы проводить президентскую избирательную кампанию по действующему Избирательному кодексу, - рассказал он. - В него действительно вносились серьезные правки в соответствии с теми изменениями и дополнениями в Конституцию Республики Беларусь, которые были приняты на референдуме в 2022 году. В ряд других законодательных актов вносились изменения и дополнения. И фактически мы апробировали этот обновленный Кодекс в единый день голосования. И можем сегодня с уверенностью сказать, что президентская избирательная кампания будет проходить уже по действующему обновленному Избирательному кодексу Республики Беларусь".

Что говорит Избирательный кодекс? Избирательный кодекс говорит, что выборы Президента назначаются не позднее пяти месяцев до истечения срока действия Президента и проводятся в воскресенье не позднее двух месяцев до окончания срока действующего Президента. То есть у Палаты представителей есть такой достаточно большой зазор для рассмотрения конкретной даты проведения избирательной кампании. Поэтому, наверное, не будем забегать вперед. Это конституционные полномочия исключительно Палаты представителей. И в установленные сроки она примет соответствующее решение. Игорь Карпенко

Смотрите все интервью ЗДЕСЬ

Глава ЦИК отметил, что, несмотря на то, что пока решение не принято, фактически началась подготовка. "Потому что любой уважающий себя ЦИК может сказать, что как только завершилась одна избирательная кампания, начинается подготовка к очередной избирательной кампании. И мы здесь тоже не исключение, - подчеркнул он. - Действительно, мы в соответствии с теми полномочиями, которые сейчас на нас возложены, занимаемся серьезными вопросами электорального просвещения нашего населения, в том числе молодежи. Это и вопросы методического сопровождения обучения потенциальных организаторов выборов. У нас разработан целый учебно-методический комплекс с элементами тестирования, в перспективе должно появиться учебное пособие по избирательному праву, избирательным технологиям. Все это мы совместно с Академией управления проводим".