3.42 RUB
3.34 USD
3.57 EUR
ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
ЦИК: окружные и территориальные комиссии должны быть образованы не позднее 11 декабря
Председатель ЦИК Игорь Карпенко во время встречи с политическими партиями и другими общественными объединениями рассказал о формировании избирательных комиссий, передает БЕЛТА.
"Согласно статье 35 Избирательного кодекса выдвижение представителей в состав избирательных комиссий осуществляют руководящие органы политических партий, республиканских общественных объединений и их организационных структур из числа своих членов, - отметил Игорь Карпенко. - Правом на выдвижение представителей в состав избирательных комиссий обладают также трудовые коллективы организаций или коллективы их структурных подразделений, насчитывающие не менее 10 работающих, а также группы граждан, насчитывающие не менее 10 человек. При этом все перечисленные субъекты могут выдвигать в соответствующую территориальную, окружную, участковую комиссию только по одному представителю".
Состав комиссий, как правило, на одну треть формируется из представителей политических партий и других общественных объединений. Председателем избирательной комиссии не может быть близкий родственник, супруг кандидата в депутаты, лицо, находящееся в непосредственном подчинении у кандидата в депутаты.
"Комиссии образуются совместными решениями президиумов Советов депутатов и исполкомов на областном и базовом уровне, на первичном уровне - решениями соответствующих исполкомов, участковые комиссии образуются райгорисполкомами и местными администрациями районов в городах, - подчеркнул глава ЦИК. - Окружные и территориальные комиссии должны быть образованы не позднее 11 декабря 2023 года, участковые - не позднее 25 января 2024-го. Документы о выдвижении в состав комиссий необходимо подать в органы, образующие комиссии, не позднее 5 декабря 2023 года и 19 января 2024 года соответственно".
На сайте ЦИК размещено постановление, разъясняющее порядок образования избирательных комиссий, а также рекомендуемые формы документов по выдвижению представителей в состав избирательных комиссий.
Президент
Все
Лукашенко на климатическом саммите: Первостепенная задача - перенастроить национальные экономики
Почему Президент Беларуси упрекнул Секретариат ООН в махровом бюрократизме
"Пора от слов перейти к делу" - Лукашенко внес предложения по борьбе с изменением климата
"Нам предстоит еще немало сделать" - Лукашенко о развитии двусторонних отношений с Зимбабве
Политика
Все
Общество
Все
Видеть, слышать и вести воздушные суда над Беларусью - задачи сотрудников Белаэронавигации
Мендкович о климатической повестке: Запад ищет новые направления для колонизации государств
Качественное образование стало брендом Беларуси
Все дрова с третьего чемпионата по колке дров отправятся одиноким пожилым людям
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
Скорая помощь попала в ДТП, нетрезвый пешеход пытался откупиться от протокола - обзор происшествий
В дренажной канаве утонул мужчина, 6-летний мальчик во время игры поджег хозпостройку - обзор ЧП
В Минске гимназист поверил мошенникам и отдал курьеру более 53 тыс. долларов родительских сбережений
В Речице нетрезвый пешеход пытался "договориться" с ГАИ