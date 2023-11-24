Председатель ЦИК Игорь Карпенко во время встречи с политическими партиями и другими общественными объединениями рассказал о формировании избирательных комиссий, передает БЕЛТА.

"Согласно статье 35 Избирательного кодекса выдвижение представителей в состав избирательных комиссий осуществляют руководящие органы политических партий, республиканских общественных объединений и их организационных структур из числа своих членов, - отметил Игорь Карпенко. - Правом на выдвижение представителей в состав избирательных комиссий обладают также трудовые коллективы организаций или коллективы их структурных подразделений, насчитывающие не менее 10 работающих, а также группы граждан, насчитывающие не менее 10 человек. При этом все перечисленные субъекты могут выдвигать в соответствующую территориальную, окружную, участковую комиссию только по одному представителю".

Состав комиссий, как правило, на одну треть формируется из представителей политических партий и других общественных объединений. Председателем избирательной комиссии не может быть близкий родственник, супруг кандидата в депутаты, лицо, находящееся в непосредственном подчинении у кандидата в депутаты.

"Комиссии образуются совместными решениями президиумов Советов депутатов и исполкомов на областном и базовом уровне, на первичном уровне - решениями соответствующих исполкомов, участковые комиссии образуются райгорисполкомами и местными администрациями районов в городах, - подчеркнул глава ЦИК. - Окружные и территориальные комиссии должны быть образованы не позднее 11 декабря 2023 года, участковые - не позднее 25 января 2024-го. Документы о выдвижении в состав комиссий необходимо подать в органы, образующие комиссии, не позднее 5 декабря 2023 года и 19 января 2024 года соответственно".