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ЦИК опубликовал данные по досрочному голосованию - сколько человек сделало свой выбор
Центризбирком публикует данные по досрочному голосованию. Итак, по итогам 3 дней явка составила. 24,44 %.
В Брестской области получили бюллетени 25,48% граждан от общего числа избирателей, включенных в списки для голосования, в Витебской - 23,39%, в Гомельской - 30,68%, в Гродненской - 20,30%, в Минской - 23,56%, в Могилевской - 26,07%, в Минске - 21,35%.
Отдать свой голос досрочно можно еще завтра и в субботу. А вот в воскресенье, в основной день, те избиратели, которые не могут прийти на избирательный участок по состоянию здоровья или другой уважительной причине, имеют право проголосовать на дому. Для этого заранее необходимо обратиться в участковую комиссию.
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