ЦИК подвел итоги выборов делегатов на ВНС от гражданского общества и местных советов

Повестка дня определяется законодательно. На первом заседании избирается председатель, его заместитель, члены президиума ВНС. Кроме этого, в повестку дня выносятся еще вопросы утверждения концепции национальной безопасности и военная доктрина. Может быть, что-то еще будет дополнено. Делегаты правомочны решать эти вопросы, они соберутся и определят все эти моменты. Избранные делегаты представляют различные сферы деятельности и социальные группы. Мужчин больше, чем женщин. Самому молодому делегату - 18, а самому зрелому - 79.

Игорь Карпенко, председатель Центральной избирательной комиссии Беларуси