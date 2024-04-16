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ЦИК подвел итоги выборов делегатов на ВНС от гражданского общества и местных советов
Центризбирком подвел итоги выборов делегатов на Всебелорусское народное собрание от гражданского общества и местных советов. От всех регионов страны избраны 290 депутатов местных советов и 400 представителей от гражданского общества.
Общая численность делегатов ВНС - 1 200. За процедурой избрания следили члены Центризбиркома, нарушений выявлено не было. Впереди регистрация делегатов и первое заседание ВНС, которое состоится 24 и 25 апреля. Эти даты сегодня утвердил ЦИК.
Повестка дня определяется законодательно. На первом заседании избирается председатель, его заместитель, члены президиума ВНС. Кроме этого, в повестку дня выносятся еще вопросы утверждения концепции национальной безопасности и военная доктрина. Может быть, что-то еще будет дополнено. Делегаты правомочны решать эти вопросы, они соберутся и определят все эти моменты.Избранные делегаты представляют различные сферы деятельности и социальные группы. Мужчин больше, чем женщин. Самому молодому делегату - 18, а самому зрелому - 79.
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