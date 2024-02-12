До единого дня голосования менее 2 недель: кого охватывают диалоговые площадки и зачем проводят пикеты

В Беларуси идет активная фаза подготовки к единому дню голосования. 25 февраля жителистраны выберут тех, кто будет представлять их интересы в Палате представителей Национального собрания и местных советах депутатов. Во всех регионах страны молодежь организовывает пикеты в поддержку важного политического события.

Продолжая информационно-просветительскую деятельность, Центральная избирательная комиссия проводит диалоговые площадки по правовому просвещению граждан.

А в рамках проекта"Зачетный разговор" историки, журналисты, политологи и общественные деятели встречаются с молодыми людьми, которые в этом году впервые примут участие в голосовании. Виктория Шаркова рассказала о ходе электоральной кампании.





Выборы это не только право, но и гражданский долг. Зачем идти на выборы? И почему важен голос каждого? 12 февраля ответы на эти вопросы звучат в разных коллективах, которые посещает Центризбирком. Просвещение граждан в вопросах избирательного процесса - новая функция для комиссии. Но нынешняя электоральная кампания уже подтвердила, что функция эта востребована среди разных категорий белорусов.

Особенно важны такие встречи для так называемых маломобильных граждан. Им сложнее не только в день выборов, но и до него. Для того чтобы понять новации или узнать детали предвыборной программы кандидатов, людям с нарушениями слуха, например, не обойтись без сурдопереводчиков. Их пригласили на сегодняшнюю встречу в Минске.

"Эта категория граждан у нас особенная. И мы бы хотели донести до нее, как будет проходить эта избирательная кампания, когда будет проходить голосование, в какое время и что для этого необходимо", - сказала начальник отдела правовой, аналитической и методической работы аппарата Центральной избирательной комиссии Беларуси Елена Григорович.

Предполагается, что в тех местах, где заявлены люди, которым необходима помощь, будут выделены волонтеры (как мальчики, так и девочки). У нас есть люди, которые физически тяжело передвигаются, у которых проблемы со слухом и зрением. Поэтому на каждый из таких участков будет выделяться определенное количество волонтеров. Их сейчас готовят. Александр Щекович, председатель Минской городской избирательной комиссии

В нынешнюю избирательную кампанию избирателей ждет большее количество бюллетеней на участках. Например, для жителей областных центров предусмотрено 2. А вот в сельской местности - 4. Политический опыт для белорусов новый - непросто, но удобно.

Участковые избирательные комиссии открыты уже сейчас, там можно уточнить, есть ли данные избирателя в списках. Тем, кто намерен голосовать не по месту регистрации, тем более стоит посетить участок, чтобы внести сведения. В сам единый день голосования такая возможность законом не предусмотрена.

Сегодня же в разных регионах уже развернулись пикеты в поддержку единого дня голосования. К агитации подключилась молодежь. Волонтеры раздают информационные бюллетени, предлагают поучаствовать в акции "Паштоўка. БЕЛ", заполнить специальную карточку-флаер с призывом "Выбираем будущее вместе", а затем отправить любому адресату на территории страны. Все это бесплатно. Продлится акция по 20 февраля.

Все с удовольствием принимают участие в этой акции. Отсылают своим знакомым, близким, родственникам приглашение на единый день голосования. От нашего выбора зависит наше будущее, поэтому, я считаю, что каждый должен прийти и сделать свой выбор. Ольга Рак, главный специалист Московского районного комитета БРСМ г. Бреста

В соцсетях же появляется все больше креативных роликов, в которых люди делятся своими планами на единый день голосования и объясняют, почему они идут на выборы. Спортсмены, медики, спасатели, учителя, трактористы - представители разных профессий активно участвуют в челлендже, посвященном важному дню для каждого гражданина страны.

Предвыборный период - это всегда проверка государства на прочность. Тем более когда соседи пытаются влиять на исход голосования через экстремистские ресурсы.





Еще на заседании Высшего госсовета Беларуси и России белорусский лидер Александр Лукашенко выразил уверенность, что и наш единый день голосования, и президентская кампания у соседей пройдут спокойно.

Глава государства отметил, что заседание ВГС проходит в преддверии важных внутриполитических событий. Впервые в истории Беларуси 25 февраля нынешнего года состоится единый день голосования. "По примеру России мы также установили конституционно единый день голосования. В этот день будут избраны депутаты парламента, местных советов (у нас областные, районные и сельские сохранены советы, как это было в советские времена.). И 17 марта пройдут президентские выборы в России", - сказал Александр Лукашенко.

"Период такой непростой, но, как вы видите, он проходит спокойно. И я уверен, мы спокойно подойдем к этим датам и также спокойно проведем эти мероприятия", - сказал глава белорусского государства.

Наше общество получило серьезную прививку от технологий цветных революций. Даже те, кто раньше относились к белорусскому укладу жизни как к само собой разумеющейся данности, осознали его ценность. И четко знают, какими хотят видеть своих избранников.

Что касается студенческой молодежи, гражданская позиция многих из них еще формируется, и важно, чтобы все происходящие процессы они воспринимали объективно. По всей стране продолжается проект "Зачетный разговор". К разговору подключаются сотни ребят. Это молодые люди, которые 25 февраля впервые примут участие в голосовании.

В период электоральной кампании, накануне выборов мы уже хорошо понимаем, о чем нужно говорить с молодежью. В первую очередь с ними нужно быть откровенными. Нужно отвечать на все вопросы. Безусловно, я всегда стараюсь приводить конкретные примеры. Поскольку я езжу в Донбасс, я могу хорошо объяснить людям, к чему привел неправильный выбор. Если мы не будем смотреть на своих соседей, которые ошиблись однажды в выборе, то мы не сможем учиться, не сможем делать правильный выбор. Ксения Лебедева, специальный корреспондент Агентства теленовостей Белтелерадиокомпании

Сейчас в борьбе за голоса избирателей в одинаковых условиях находятся как представители партий, так и беспартийные. По результатам этапа регистрации желающих занять депутатское кресло оказалось 265 человек. Всего же вакантных мест в Овальном зале - 110. Но все же главный герой выборов - это народ. Именно ему 25 февраля предстоит решить, кто будет принимать важные для страны решения.

