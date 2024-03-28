ЦИК рассмотрит вопрос о регистрации кандидатов в члены Совета Республики

Центральная избирательная комиссия 28 марта рассмотрит вопрос о регистрации кандидатов в члены Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь. Среди них - люди, которым доверяет народ. Они занимают активную гражданскую позицию и готовы внести вклад в развитие и процветание страны. Это руководители предприятий и хозяйств, государственные служащие, ученые, врачи и педагоги.