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ЦИК рассмотрит вопрос о регистрации кандидатов в члены Совета Республики

Центральная избирательная комиссия 28 марта рассмотрит вопрос о регистрации кандидатов в члены Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь. Среди них - люди, которым доверяет народ. Они занимают активную гражданскую позицию и готовы внести вклад в развитие и процветание страны. Это руководители предприятий и хозяйств, государственные служащие, ученые, врачи и педагоги.

В Беларуси активно формируют Совет Республики восьмого созыва и готовятся ко Всебелорусскому народному собранию. До конца марта станут известны имена кандидатов, а до 10 апреля определится состав делегатов. Общая численность Всебелорусского народного собрания - 1 200 человек.

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