ЦИК утвердил итоги референдума, сообщаетБелТА.



В Центральную комиссию поступили все 7 протоколов об установлении результатов голосования от областных и Минской городской комиссий по референдуму. На основании полученных протоколов в соответствии со ст.121 Избирательного кодекса на заседании Центральной комиссии подведены итоги республиканского референдума.



Кроме того, в Центральную комиссию для сверки полученных ранее данных и проверки контрольных соотношений представлены копии протоколов районных, городских, районных в городах комиссий по референдуму о результатах голосования на соответствующей территории.



В соответствии с указом Президента 27 февраля проведен республиканский референдум по вопросу внесения изменений и дополнений в Конституцию Республики Беларусь. На референдум был вынесен один вопрос: принимаете ли вы изменения и дополнения Конституции Республики Беларусь? И два варианта ответа - "за" и "против".



За принятие изменений и дополнений Конституции Республики Беларусь проголосовали 4 440 830 граждан, что составило 82,86 % голосовавших, или 65,16 % от внесенных в списки для голосования. Против принятия изменений и дополнений Конституции проголосовали 12,78 % участников референдума.

