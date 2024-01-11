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ЦИК Беларуси: Все международные наблюдатели будут аккредитованы на выборах-2024
Беларусь на пороге электоральной кампании. До выборов осталось всего полтора месяца.Подготовка к проведению единого дня голосования не сбавляет темпы. Журналистам АТН сегодня выдали памятки с подробностями о том, как будет проходить кампания. К данному моменту уже завершился этап образования участков для голосования по выборам депутатов. На территории страны образовано 5 411 участков.
Участки для голосования на выборах депутатов в единый день голосования:
Гомельская область - 955
Минская область - 899
Брестская область - 870
Витебская область - 693
Могилевская область - 693
Гродненская область - 602
Город Минск - 699
Всего: 5411
Наибольшее число участков для голосования сформировано в Гомельской и Минской областях. Участковые избирательные комиссии будут сформированы не позднее 25 января.
Участвовать в голосовании вправе граждане Беларуси, а также граждане России, постоянно проживающие в нашей стране. Что касается россиян, они могут сделать выбор только за кандидатов в депутаты местных Советов. Для этого необходимо будет предъявить вид на жительство.
В общей сложности белорусы будут избирать 12 624 депутата, из них 110 депутатов Палаты представителей.
Все международные наблюдатели, которые приедут в Беларусь на выборы-2024, включая не только миссии и парламентские структуры, но и индивидуальных экспертов из различных стран, в том числе стран Евросоюза, будут в соответствии с законодательством аккредитованы и получат возможность наблюдать за ходом выборов. Об этом сегодня сообщил председатель Центральной избирательной комиссии Игорь Карпенко.
В частности, он прокомментировал информацию о том, что Беларусь воздержится от приглашения на выборы наблюдателей от ОБСЕ.
Мы наблюдали, что еще в мае 2023 года на сайте ОБСЕ появился доклад "О серьезной угрозе человеческому измерению в Беларуси", где все было оценено в негативных тонах, в частности, референдум, проведенный в 2022 году, и та политическая реформа, которая проводилась тогда. То есть все это было предсказуемо. Наблюдатели нужны, и они у нас будут. Уже сегодня есть обратная связь с миссией СНГ. Появилась обратная связь и от Межпарламентской ассамблеи СНГ. Выборы мы проводим для себя, а не для зарубежья - это раз. Второе: функция любого наблюдателя, в том числе международного, - ответить на главный вопрос: соответствовал ли избирательный процесс национальному законодательству и все ли было организовано в соответствии с этим законодательством?
Также Игорь Карпенко рассказал о сформированных участках для голосования. В общей сложности их создано около 5,5тыс. Образование участков для голосования завершилось накануне. Не позднее 25 января будут сформированы соответствующие участковые избирательные комиссии. Активно идет процесс выдвижения кандидатов в депутаты. Напомним, что в общей сложности белорусы будут избирать 12 624 депутата. Из них 110 человек в Палату представителей, остальные - в местные Советы депутатов.
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