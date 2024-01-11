ЦИК Беларуси: Все международные наблюдатели будут аккредитованы на выборах-2024

Мы наблюдали, что еще в мае 2023 года на сайте ОБСЕ появился доклад "О серьезной угрозе человеческому измерению в Беларуси", где все было оценено в негативных тонах, в частности, референдум, проведенный в 2022 году, и та политическая реформа, которая проводилась тогда. То есть все это было предсказуемо. Наблюдатели нужны, и они у нас будут. Уже сегодня есть обратная связь с миссией СНГ. Появилась обратная связь и от Межпарламентской ассамблеи СНГ. Выборы мы проводим для себя, а не для зарубежья - это раз. Второе: функция любого наблюдателя, в том числе международного, - ответить на главный вопрос: соответствовал ли избирательный процесс национальному законодательству и все ли было организовано в соответствии с этим законодательством?

Игорь Карпенко

