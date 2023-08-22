ЦИК вступает в активную фазу подготовки к единому дню голосования

У нас есть нормы, которые запрещают финансировать из-за рубежа кандидатов в депутаты, политические партии. Те общественные объединения, которые финансируются из-за рубежа, не имеют права участвовать в создании фондов кандидатов в депутаты. Второй момент - повышенные требования к кандидатам в депутаты, делегатам ВНС, кандидатам в члены Совета Республики, кандидатам в президенты: отсутствие гражданства иностранного государства, ценз оседлости увеличен. Кроме того, кандидаты не могут иметь документы, которые предоставляют те или иные льготы по религиозному, национальному либо политическому признаку иностранных государств. Это касается не только карт поляка, речь о любом внешнем воздействии на потенциальных кандидатов, которые могут прийти и действовать вразрез с национальными интересами Республики Беларусь. Это жесткое требование, хотя это и не новация избирательного законодательства Беларуси. Подобные новации есть в том числе в тех "продвинутых демократиях", которые нас часто поучают, как и что надо делать.

Игорь Карпенко, председатель Центральной избирательной комиссии Беларуси

