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ЦИК вступает в активную фазу подготовки к единому дню голосования
Центральная избирательная комиссия вступает в активную фазу подготовки к единому дню голосования. Предстоящая электоральная кампания особенна тем, что в 2024 году мы выбираем депутатов всех уровней: от сельского совета до Палаты представителей. По словам председателя ЦИК Игоря Карпенко, необходимо поставить заслон любому внешнему воздействию на избирательную систему, и обновленные законодательные нормы это позволяют. Акцент на электоральный суверенитет.
У нас есть нормы, которые запрещают финансировать из-за рубежа кандидатов в депутаты, политические партии. Те общественные объединения, которые финансируются из-за рубежа, не имеют права участвовать в создании фондов кандидатов в депутаты. Второй момент - повышенные требования к кандидатам в депутаты, делегатам ВНС, кандидатам в члены Совета Республики, кандидатам в президенты: отсутствие гражданства иностранного государства, ценз оседлости увеличен. Кроме того, кандидаты не могут иметь документы, которые предоставляют те или иные льготы по религиозному, национальному либо политическому признаку иностранных государств. Это касается не только карт поляка, речь о любом внешнем воздействии на потенциальных кандидатов, которые могут прийти и действовать вразрез с национальными интересами Республики Беларусь. Это жесткое требование, хотя это и не новация избирательного законодательства Беларуси. Подобные новации есть в том числе в тех "продвинутых демократиях", которые нас часто поучают, как и что надо делать.
По словам Игоря Карпенко, на единый день голосования будут приглашены международные наблюдатели. Пока рано говорить, кто и в каком количестве. В Избирательном кодексе определены конкретные сроки всех этапов политической гонки. Так, сегодня на заседании установлена средняя численность избирателей на округ 61 тысяча 960. До 1 октября будут сформированы 110 избирательных округов. Не позднее 23 ноября должен выйти указ главы государства, который назначит выборы на единый день голосования.
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