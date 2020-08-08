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ЦИК: За четыре дня на избирательные участки пришли 32,24% избирателей

В Беларуси продолжается досрочное голосование. Центризбирком опубликовал обновленные данные. За четыре дня на избирательные участки пришли уже 32,24% избирателей.

Больше всего своим гражданским правом воспользовались избиратели в Гомельской области (более 42%) и свыше 37% - в Могилевской. Далее следуют Витебский, Брестский и Гродненский регионы - здесь явка избирателей около 30%. Замыкают - Минская область и столица.

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