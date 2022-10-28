ЦИК займется повышением правовой культуры молодежи

Мы, закладывая нормы в Избирательный кодекс, совмещаем работу окружных комиссий по выборам депутатов Палаты представителей - их 110, и они же выполнят функции окружных комиссий по выборам депутатов областных и Минского городского Совета депутатов. Все остальные комиссии будут формироваться по округам, и точно также будут работать как на обычных выборах. 110 окружных комиссий, есть состав, который будет утвержден, кто будет входить, и это больше десятка человек.

Игорь Карпенко, председатель Центральной избирательной комиссии Беларуси

