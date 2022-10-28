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ЦИК займется повышением правовой культуры молодежи
ЦИК ведет активную работу по разъяснению предлагаемых новаций Избирательного кодекса. Особое внимание уделят молодежи. Так, при Центризбиркоме планируют создать молодежную комиссию, по аналогии тех, что работают при Национальном собрании и местных Советах депутатов.
Вопросы избирательного права будут активнее распространяться в молодежной среде. Частично их уже изучают в школах (на уроках обществоведения), а также в вузах. Этого недостаточно. Тема выборов будет активнее включаться в сферу образования. Детали изложили в плане мероприятий по повышению правовой культуры молодежи на будущий год (документ подписан между ЦИК и Министерством образования). Как было отмечено, избирательная система сегодня требует концентрации внимания не только государственной вертикали, но гражданского общества. Единый день голосования, который пройдет в 2024 году, меняет систему формирования избирательных комиссий.
Мы, закладывая нормы в Избирательный кодекс, совмещаем работу окружных комиссий по выборам депутатов Палаты представителей - их 110, и они же выполнят функции окружных комиссий по выборам депутатов областных и Минского городского Совета депутатов. Все остальные комиссии будут формироваться по округам, и точно также будут работать как на обычных выборах. 110 окружных комиссий, есть состав, который будет утвержден, кто будет входить, и это больше десятка человек.
Белорусы активно включились в формирование законодательной базы поправки в проект обновленного Избирательного кодекса сегодня - не перестает фиксировать правовой форум Беларуси, где размещен документ, а также Центризбирком. Предложения изучат, после чего к рассмотрению законопроекта подключатся депутаты.
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