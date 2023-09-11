Цикл "Беларусь. Созидание. Время помнить" - 12 серий и факты, подкрепленные документами из закрытых архивов

Как в сложные 50-е и плодотворные 60-е в БССР создавали мощный экономический потенциал: в немыслимо короткие сроки возводили крупнейшие предприятия-гиганты, возрождали крупные производства, созидали во всех сферах народного хозяйства? Кто кормил не только весь Союз, но и обеспечивал продукцией на экспорт? В проекте целое созвездие выдающихся имен: от Героя Беларуси Василия Ревяко и академика Виталия Лапа, лауреата Госпремии СССР Леонида Пунтуса до ученых, литераторов и музыкантов, а также ветеранов - тех, кто олицетворял эпоху.