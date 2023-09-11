3.67 BYN
Цикл "Беларусь. Созидание. Время помнить" - 12 серий и факты, подкрепленные документами из закрытых архивов
Премьера на "Беларусь 1" - цикл "Беларусь. Созидание. Время помнить" на основе уникальных архивных документов и малоизвестных фактов.
Как в сложные 50-е и плодотворные 60-е в БССР создавали мощный экономический потенциал: в немыслимо короткие сроки возводили крупнейшие предприятия-гиганты, возрождали крупные производства, созидали во всех сферах народного хозяйства? Кто кормил не только весь Союз, но и обеспечивал продукцией на экспорт? В проекте целое созвездие выдающихся имен: от Героя Беларуси Василия Ревяко и академика Виталия Лапа, лауреата Госпремии СССР Леонида Пунтуса до ученых, литераторов и музыкантов, а также ветеранов - тех, кто олицетворял эпоху.
12 серий и факты, подкрепленные документами из закрытых архивов. В каких условиях работал министр иностранных дел БССР Киселев, кто распорядился создать предприятие "ГродноАзот" и какой период называют золотым веком в истории белорусской литературы?
Белорусская история в лицах и фактах. Первая серия цикла "Беларусь. Созидание. Время помнить" 11 сентября на "Беларусь 1".