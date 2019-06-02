Ровесники независимости

Наши журналисты представляют новый цикл короткометражных роликов, посвященных 25-летию Конституции и института президентства нашей страны. С помощью этих материалов мы все сможем взглянуть на четвертьвековую историю глазами молодых людей, родившихся в 1994 году. Мы пригласили 10 молодых людей 25-ти лет. Посмотрели с ними фильм о независимости Беларуси и задали простые вопросы: чем жили они в эти годы (видео).



