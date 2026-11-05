Ципис: Беларусь может стать площадкой раунда переговоров России и Украины

На полях IV Минской международной конференции по евразийской безопасности научный сотрудник Иерусалимского института национальной безопасности и проблем Ближнего Востока Саймон Ципис поделился впечатлениями от форума. Эксперта приятно удивил широкий спектр гостей - с Ближнего Востока, Персидского залива, Восточной Европы, Евразии и даже Западной Европы.

"Запад до сих пор пытался сделать Беларусь частью проблемы. Но сегодня на этом форуме было показано, что Беларусь превращается в часть решения, а не проблемы", - отметил Ципис. По его словам, площадка приобретает все больший вес и потенциально может стать ареной для решения не только евразийских, но и ближневосточных конфликтов.

Политолог подчеркнул, что Израиль - маленькое государство, окруженное не самыми дружелюбными соседями, и большую войну себе позволить не может. "Мы надеемся на диалог", - сказал он, напомнив о мирных соглашениях с Иорданией и Египтом, а также о надеждах на договоренности с Ливаном и Сирией. Авраамические соглашения со странами Персидского залива тоже внесли вклад в урегулирование. "У нас есть опыт, которым мы готовы поделиться", - добавил Ципис.

По его мнению, Минская площадка интересна для Израиля и в контексте Ирана - ключевого соперника, который граничит с пространством ОДКБ. Через этот географический коридор вопросы национальной безопасности Израиля напрямую связаны с регионами ШОС и ОДКБ.

Комментируя прогноз Александра Лукашенко о скором завершении конфликта в Украине, Ципис назвал несколько свежих тенденций. Во-первых, Илон Маск замедлил интернет Starlink для ВСУ, что подтолкнуло украинскую сторону к переговорам в Осло. Во-вторых, страны Северной Европы - Швеция, Финляндия и Норвегия - пытаются наладить отдельный канал диалога с Россией вне зависимости от Брюсселя. В-третьих, результаты выборов в США показали усталость от внешних конфликтов. "Трамп признал, что поражение было из-за войны с Ираном. Я бы добавил, что поражение также было из-за войны в Восточной Европе", - сказал эксперт.

По его прогнозу, в ближайшие месяцы могут начаться прямые переговоры между Украиной и Россией. Европа трещит по швам, скандинавские страны отламываются от общей повестки, а внутренние кризисы (включая кризис лидерства во Франции) приведут к сокращению помощи Киеву. "Через технологию, финансы, экономику, военную помощь эти каналы постепенно будут отключаться, и украинская сторона будет просто вынуждена идти на договоренности с Москвой, - резюмировал Ципис. - И возможно, даже площадкой одного из раундов переговоров станет Республика Беларусь".