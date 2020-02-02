"Цирк дю Солей" приедет в Минск

"Цирк дю Солей"бросит вызов льду в Минске. Шоу "Кристал" - смесь фигурного катания и циркового искусства - на этой неделе откатают на "Минск-Арене". Премьера постановки состоялась в Монреале. Спектакль на коньках создавало около 20 авторов. Экстремальные па для артистов на коньках разрабатывали олимпийские чемпионы по фигурному катанию. Не секрет, что в интернациональном цирковом коллективе много наших соотечественников. Уже в эту пятницу домой вместе с "Цирком дю Солей" вернется и белорусский акробат Кирилл Шатов.



Роб Теннион, артистический директор труппы Cirque Du Soleil (Австралия): "Некоторые ребята из труппы точно еще не были в Минске. Поэтому мы очень-очень взволнованы, перед тем как презентовать это прекрасное шоу минской аудитории. Нет ничего лучше в мире для наших артистов, чем провести два часа со своей публикой. Особенно когда это солд-аут".



По миру труппа "Цирка дю Солей" гастролирует с собственным швейным ателье, спортзалом и технической начинкой шоу. На минском льду обещают построить стену кристал. Это центральная декорация шоу весом в 10 000 килограммов.



