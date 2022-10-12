Цирковая семья из Италии неожиданно задержалась в Беларуси - в гости к ним едут со всех уголков страны

Цирковая труппа из Италии с необычным составом в отпуске под Слуцком. Индийская слониха Мара, редкие скакуны породы "фриз" вместе с дрессировщицей из Италии после гастролей в Лиде остановились на базе белорусского цирка-шапито "Антрэ" под Слуцком. Артисты ожидают следующего выступления в Саратове.

А пока в гости к животным приезжают любители природы со всех уголков страны. Посетители стихийного контактного зоопарка привозят лакомства для четвероногих, а те взамен дают себя погладить и участвуют в фотосессиях.

Илья Цветков побывал на экзотическом сафари.

Яркие лучи солнца и не по-осеннему тепло - такой погодой радует нас октябрь. Кто-то скажет, что это, конечно, не тропики, но вот тропические животные в нашем климате чувствуют себя прекрасно. Так, к примеру, в деревне под Слуцком сейчас живет и в данный момент обедает настоящий индийский слон.

Стихийный контактный зоопарк

По улицам деревни Новинки его не водят, показывают всем желающим прямо в мобильном вольере. Стихийный сафари-парк здесь развернулся вынужденно. Цирковая семья из Италии была недавно на гастролях в Лиде, после чего планировала переехать в Баку. По объективным причинам шоу отменилось, звездам арены на время пришлось остаться в Беларуси.

Цирковая семья в вынужденном отпуске под Слуцком

Слониха Мара и ее дрессировщица Майло Монни такого интереса и внимания к себе не ожидали. "Сарафанное радио" быстро распространило новость о заморских гостях. В контактный зоопарк гости приезжают не с пустыми руками, привозят корзины с угощениями - фруктами и овощами.





Аппетит у Мары отменный. В свои 47 она весит 4 тонны и съедает за один день около 100 килограммов овощей и фруктов. Есть и свои гастрономические предпочтения.

Не с пустыми руками приехали и мы. У нас в Беларуси сейчас сезон урожая. Фрукты у нас, конечно, не наши, а экзотические, но, как нам сказали, любимые лакомства Мары.

Комфортные условия для артистов

Комфортные условия для четвероногих цирковых артистов (кроме слона, в труппе благородные скакуны породы "фриз", дрессированные гуси и собаки) помогли создать белорусские коллеги. Вынужденный антракт гости из Италии пережидают на базе цирка-шапито "Антрэ". Инфраструктуру адаптировали для временных постояльцев.

Я 25 лет в цирке, дети выросли в цирке, внуки, сейчас по определенным причинам не выступаем, но я прекрасно понимаю, что такое простой животных. Со всем этим я хорошо знаком. Поэтому сразу же откликнулся помочь. У меня здесь территория большая, есть еда, вода, все что нужно. Руслан Морохов, директор цирка "Антрэ"