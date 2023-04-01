Цитаты из выступления белорусского Президента - на первых полосах зарубежных СМИ

Стоит ли говорить, что с особенным интересом к экранам ТВ и своих смартфонов прильнули миллионы глаз за рубежом. Причем особенно досконально в суть произнесенного белорусским Президентом вникали зарубежные коллеги, многих из которых уж точно нельзя заподозрить в симпатиях к нашей стране. Но, несмотря на это, как раз они на первые полосы выносили цитаты белорусского лидера.

Австралийская телесеть ABC информирует зрителей о том, что Александр Лукашенко активизировал переговоры с Россией о размещении тактического ядерного оружия в его стране, поскольку существуют планы вторжения в Беларусь из соседней Польши.

⇒"Господин Лукашенко сказал, что планы Москвы разместить ядерное оружие в Беларуси помогут защитить страну от угрозы со стороны Запада".



Арабский телеканал "Аль-Джазира"обращает внимание на слова Президента о том, что действия Минска по развертыванию ядерных вооружений вынужденные.

⇒"(Лукашенко) добавил, что не опасается возможности новых санкций Запада против Беларуси, поскольку ранее утверждал, что Минск был вынужден действовать из-за "беспрецедентного" давления Запада, и настаивал на том, что развертывание не нарушает международных соглашений.



Американский телеканал CNN приводит цитату Президента Беларуси о том, что Минск и Москва приложат "все усилия и средства для обеспечения своего суверенитета и независимости".

"Он обвинил Польшу и ее "ревностных" западных соседей в наращивании "формирования определенных полков, знамен, легионов" для "последующего переворота в Беларуси".

Телеканал также не обошел стороной призыв белорусского лидера заморозить "боевые действия" в Украине. Мирная инициатива Минска была отмечена и в материале издания The Indian Express. Все передвижения войск и оружия должны быть остановлены, цитирует слова Президента крупное индийское издание. Отметили слова белорусского лидера о перемирии и авторы материала в The Jerusalem Post.

⇒"В обращении к нации Лукашенко заявил, что не должно быть предварительных условий для прекращения огня. Он предостерег Украину от ожидаемого контрнаступления, заявив, что это сделает невозможными переговоры между Москвой и Киевом".

