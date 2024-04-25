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Цитаты с ВНС второй день разлетаются по телеграм-каналам и находятся в топе заголовков

Цитаты с ВНС второй день разлетаются по телеграм-каналам и находятся в топе заголовков. Во многом этому способствует пресса, работавшая на месте событий. На VII Всебелорусском народном собрании получили аккредитацию489 журналистов, из них 31 - это представители десяти зарубежных изданий. Так что медиа-пул былпредставлен не только союзниками и партнерами, но и СМИ из стран НАТО. Кроме того можно отметитьширокое использование отечественными региональными корреспондентами таких площадок распространения информации, как интернет и социальные сети, что существенно увеличило аудиторию.

Сейчас исторический момент. Всебелорусское народное собрание впервые проходит в таком статусе. Во-первых, я не мог пропустить это с точки зрения того, что мне Беларусь близка по огромному ряду причин. Я считаю, что это часть моей большой Родины, как сказал Александр Григорьевич в свое время, - от Бреста до Владивостока. К сожалению, в России есть проблема, что люди не совсем понимают внутриполитические дела Беларуси. И когда некоторые события потом происходят, они задаются вопросом: а как так получилось, а как так вышло?
Константин Придыбайло, специальный корреспондент телеканала RT (Россия)

Интерес к новой форме ВНС оказался большим, что свидетельствует о внимании к событиям, происходящим в нашей стране.

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