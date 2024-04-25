Цитаты с ВНС второй день разлетаются по телеграм-каналам и находятся в топе заголовков

Сейчас исторический момент. Всебелорусское народное собрание впервые проходит в таком статусе. Во-первых, я не мог пропустить это с точки зрения того, что мне Беларусь близка по огромному ряду причин. Я считаю, что это часть моей большой Родины, как сказал Александр Григорьевич в свое время, - от Бреста до Владивостока. К сожалению, в России есть проблема, что люди не совсем понимают внутриполитические дела Беларуси. И когда некоторые события потом происходят, они задаются вопросом: а как так получилось, а как так вышло?

Константин Придыбайло, специальный корреспондент телеканала RT (Россия)