ЦТ по математике пройдет в Беларуси 21 июня

Сегодня в Беларуси пройдет централизованное тестирование по математике. На этот предмет зарегистрировались почти 34 тысячи человек. Испытание будет проходить 2 дня. Начало, традиционно, в 11:00. Для проведения ЦТв стране подготовлено 41 учебное заведение. Этапы вступительной кампании мониторят работники Комитета госконтроля - всего по стране более 200 специалистов.



Каждый пункт ЦТ представители комиссии обязательно проверяют за день до экзамена. Учитываются все нюансы: план рассадки, готовность аудиторий, медпункта, мест для хранения личных вещей.