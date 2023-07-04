3.40 RUB
3.39 USD
3.58 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ЦТ по всемирной истории планируют написать 586 абитуриентов. Напоминаем, что нельзя проносить и использовать в аудиториях
ентрализованное тестирование по всемирной истории (новейшее время) 4 июля планируют написать 586 абитуриентов. Об этом сообщает БЕЛТА.
"Сегодня состоится централизованное тестирование по всемирной истории (новейшее время). Это заключительный предмет ЦТ в основные дни. На него зарегистрировалось 586 абитуриентов. Испытание начнется в 11.00. Все пункты сдачи ЦТ готовы встретить поступающих", - рассказал директор Республиканского института контроля знаний Юрий Миксюк
При себе абитуриент обязательно должен иметь заполненный и зарегистрированный пропуск, документ, удостоверяющий личность (паспорт, ID-карта (пластиковая смарт-карта), вид на жительство в Беларуси, удостоверение беженца, справка, выдаваемая в случае утраты (хищения) документа, удостоверяющего личность), а также гелевую или капиллярную ручку с чернилами черного цвета. Опоздавших - прибывших в пункты после вскрытия пакетов с материалами - в аудитории не допустят.
На ЦТ нельзя проносить и использовать в аудиториях, где проводится экзамен, любые предметы, кроме документа, удостоверяющего личность, ручки, пропуска и калькулятора (только на ЦТ по химии и физике). Также нельзя фальсифицировать данные в области регистрации бланка ответов, меняться местами в аудитории, экзаменационными материалами, пользоваться помощью других участников. Накажут за внесение информации в бланк ответов после окончания времени испытания, за наличие при себе средств связи, электронно-вычислительной техники, фото-, аудио- и видеоаппаратуры, а также шпаргалок на любых носителях. Кроме того, запрещено выносить из аудиторий и пункта проведения ЦТ экзаменационные материалы, листы для рабочих записей, письменные заметки, фотографировать экзаменационные материалы, разговаривать в аудиториях, обмениваться чем-либо с другими участниками централизованного тестирования, произвольно выходить из аудитории и перемещаться по пункту проведения без сопровождения педработника.
Результаты ЦТ можно узнать на сайте Республиканского института контроля знаний. Сертификат участник получит в пункте, в котором он проходил ЦТ, при предъявлении документа, удостоверяющего личность, с которым абитуриент проходил тестирование, а также документа об образовании и пропуска с отметкой "Тестирование прошел". Пропуск при этом будет изъят.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Парламентарии Беларуси и России соберутся в Санкт-Петербурге для решения важнейших вопросов
Антонина Кошель расскажет о самом сокровенном: пути к триумфу, личной драме и звездной команде
Брестской таможне - 85 лет: под ее контролем один из самых напряженных участков границы ЕАЭС
"Время выбрало нас": в 1993 году у молодой Беларуси появились новые проблемы на несколько лет вперед
В мире
Все
Банан и клейкая лента - цена нашумевшей инсталляции повергла в шок
Форд объявил о сокращении 4 тыс. рабочих мест в Европе. Всему виной китайцы
Более 65 человек погибли после израильского удара по больничному комплексу в секторе Газа - Al Jazee
На саммите G20 четко прослеживалось - мир требует уважения государств и отмены доминирования
Регионы
Все
Происшествия
Все