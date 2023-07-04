ЦТ по всемирной истории планируют написать 586 абитуриентов. Напоминаем, что нельзя проносить и использовать в аудиториях

При себе абитуриент обязательно должен иметь заполненный и зарегистрированный пропуск, документ, удостоверяющий личность (паспорт, ID-карта (пластиковая смарт-карта), вид на жительство в Беларуси, удостоверение беженца, справка, выдаваемая в случае утраты (хищения) документа, удостоверяющего личность), а также гелевую или капиллярную ручку с чернилами черного цвета. Опоздавших - прибывших в пункты после вскрытия пакетов с материалами - в аудитории не допустят.

На ЦТ нельзя проносить и использовать в аудиториях, где проводится экзамен, любые предметы, кроме документа, удостоверяющего личность, ручки, пропуска и калькулятора (только на ЦТ по химии и физике). Также нельзя фальсифицировать данные в области регистрации бланка ответов, меняться местами в аудитории, экзаменационными материалами, пользоваться помощью других участников. Накажут за внесение информации в бланк ответов после окончания времени испытания, за наличие при себе средств связи, электронно-вычислительной техники, фото-, аудио- и видеоаппаратуры, а также шпаргалок на любых носителях. Кроме того, запрещено выносить из аудиторий и пункта проведения ЦТ экзаменационные материалы, листы для рабочих записей, письменные заметки, фотографировать экзаменационные материалы, разговаривать в аудиториях, обмениваться чем-либо с другими участниками централизованного тестирования, произвольно выходить из аудитории и перемещаться по пункту проведения без сопровождения педработника.