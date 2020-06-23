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ЦТ в Беларуси начнется с 25 июня

ЦТ в Беларуси начнется с 25 июня

Белорусский язык - 25 июня.

Русский язык - 26 и 27 июня.

Обществоведение - 29 июня.

Математика - 1 и 2 июля.

Биология - 4 июля.

Иностранный язык - 6 июля.

Химия - 8 июля.

Физика - 10 июля.

История Беларуси - 12 июля.

География - 14 июля.

Всемирная история (новейшее время) - 16 июля.

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