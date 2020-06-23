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ЦТ в Беларуси начнется с 25 июня
Белорусский язык - 25 июня.
Русский язык - 26 и 27 июня.
Обществоведение - 29 июня.
Математика - 1 и 2 июля.
Биология - 4 июля.
Иностранный язык - 6 июля.
Химия - 8 июля.
Физика - 10 июля.
История Беларуси - 12 июля.
География - 14 июля.
Всемирная история (новейшее время) - 16 июля.
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