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Цуй Цимин: С Беларусью мы достигли наилучшего в истории уровня взаимодействия во всех сферах
Всепогодная дружба - именно так описывают в Китае высокий уровень партнерства с Беларусью.
И здесь речь не о климатических изменениях, а об устойчивости и эффективности наших связей в политике, дипломатии, экономике, социальном развитии и культуре. Выстоят совместные большие проекты и под ударом эпидемии вируса нового типа. К тому же есть все возможности до конца года еще и прибавить в экономической сфере.
В частности, об этом сегодня говорили во Дворце Независимости на встрече Президента с послом КНР в Беларуси Цуй Цимином. Подробно остановились на проектах, которые успешно переживают вирусный стресс-тест на прочность и тех, что добавят в копилку двустороннего партнерства. Не обошли стороной и совместную борьбу с эпидемией - страны обогащают опыт друг друга и демонстрируют всему миру главный тезис - вирус можно победить, если работать грамотно, точечно и слаженно, без паники.
Наш политический обозреватель Андрей Кривошеев знает о встрече больше.
Всепогодная дружба с Китаем без потери времени
В китайском табеле о рангах стран-партнеров за два десятилетия Беларусь проделала огромный путь вверх. От осколка страны Советов и терра инкогнито для дипломатов и инвесторов до всепогодной дружбы. В последние месяцы официальные Пекин и Минск еще раз показали - статус верный. Друг познается в беде, вот она пришла как реальный вирус и информационная паранойя - и кто подал руку первым? Сначала Беларусь Китаю, а сегодня уже Поднебесная, совладавшая с эпидемией, Беларуси и всему миру.
Главный тезис, который Китай сегодня несет миру, - коронавирус не приговор. И при грамотной работе от медицины до действий власти эпидемия локализуется и преодолевается. Второе - именно так проверяется на прочность экономика, экономические партнеры и шире солидарность. Беларусь в этом смысле была первой, кто помог, и первая, кто сегодня говорит даже не о восстановлении - о росте.
В "Великий камень" зашла еще одна крупная китайская корпорация, став 59-м резидентом парка
Уверенность официального Минска разделяют и китайские партнеры. Несмотря ни на какие эпидемии, в конце прошлой недели в "Великий камень" зашла еще одна крупная китайская корпорация, став 59-м резидентом парка. А всего здесь представлено 16 стран. Новый резидент парка будет заниматься научными разработками - оптические приборы, автомобильные датчики и новые материалы для внедрения в производство.
Это именно то, ради чего создавался "Великий камень" -
.
Так у одного из мировых лидеров по выпуску спецтехники. Компания прописалась в парке одной из первых. Уже в мае планируют запустить конвейер. Шасси - МАЗовское, навесное оборудование - из Китая. Пример промышленной кооперации.
Юань Сюнь, директор компании "Зумлион БЕЛ-РУС":
"Великий камень" - хорошая база для производства продукции и развития нашей компании, в том числе с точки зрения логистики. Это важный инновационный узел на Шелковом пути. Наши потенциальные потребители - в Европейском и Евразийском союзах. Поэтому, располагаясь здесь, мы охватываем оба этих рынка".
Сегодня МИДами прорабатывается визит в Беларусь Председателя Си Цзиньпина
. В частности, сегодня на встрече упомянули стадион и бассейн. Оба объекта национального масштаба, но строятся под будущие соревнования самого высокого международного уровня.
Не забывает Китай и о стратегических проектах. "Один пояс и один путь", тот самый, где "Великий камень" актуален как проект солидарного восстановления и развития.
Цуй Цимин, Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в Беларуси:
"С Беларусью мы достигли наилучшего в истории уровня взаимодействия во всех сферах. Это касается и глобальной инициативы «Один пояс и один путь», и Китайско-Белорусского индустриального парка, и других важных направлений. Так в "Великом камне" уже действует 59 крупных предприятий с китайским участием, экономическое влияние парка в регионе непрерывно растет. Мы недавно завершили второй этап строительства социального жилья и сдали его в эксплуатацию. Следующим большим проектом станет возведение национального футбольного стадиона и плавательного бассейна по высоким международным стандартам. Мы и впредь будем поддерживать коренные национальные интересы друг друга".
Не могли сегодня обойти и тему совместной борьбы с эпидемией коронавируса
Беларусь активно использует успешный опыт Китая, задействует все внутренние ресурсы и уже сама делится опытом.
, все случаи завозные, но насколько важно действовать холодно, расчетливо и адресно - об этом наша национальная практика.
Кстати, посол отдельно благодарит
. Тысячи людей - и никакой синофобии. Рядом, в Западной Европе, шарахаются и закрывают двери перед китайцами. У нас - сочувствие и солидарность. Тоже результат последних 20 лет и всепогодной дружбы.
Обмен опытом в режиме реального времени, опора на систему здравоохранения - не частную, а модернизированную советскую. Государственную и массовую. В этом мы с Китаем похожи. Плюс адресные карантинные меры. Президент делится нашей практикой отсечения вируса.
Дважды сегодня прозвучало от Главы государства поручение Администрации Президента и Минздраву
Дважды сегодня прозвучало от Главы государства поручение Администрации Президента и Минздраву:
. За коронавирусом нельзя потерять другие вирусы и инфекции. Ведь COVID-19 часто действует как последний удар по ослабленному организму. Это, кстати, и китайский опыт тоже.
В ближайшие месяцы обеим странам будет не до расслабленности. Китай реанимирует производства, открывает города, на новом уровне обеспечивает быт и гигиену. Беларусь на новый уровень выводит медицинскую и социальную защиту пожилых людей. Адресно, персонально, не из-под палки, а самим дойти до каждого. Здесь и власть, и общественные волонтеры "в одной упряжке". У нас, говорят, солидарность, в Поднебесной поэтично - "общество единой судьбы".
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