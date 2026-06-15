Цветочный фейерверк в Минске: в Ботаническом саду цветут пионы и ирисы

"Известный пион, который растет в садах еще времен наших бабушек, на самом деле ему уже 200 лет, - это "Эдулис Суперба". У нас очень много сортов советской селекции. Это сорта прошлого века. Они очень популярные, ценные, и можно сказать, что это уже только коллекционные сорта", - поделилась завлабораторией Центрального ботанического сада НАН Беларуси Наталья Белоусова.