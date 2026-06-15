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Цветочный фейерверк в Минске: в Ботаническом саду цветут пионы и ирисы
В Центральном ботаническом саду НАН Беларуси сейчас время цветения пионов. Здесь собрано более 350 сортов разных форм и оттенков - белые, кремовые, фиолетовые, малиновые.
Не менее впечатляет и коллекция ирисов - более 300 сортов. Гармоничное сочетание этих двух культур создает особую эстетическую атмосферу.
"Известный пион, который растет в садах еще времен наших бабушек, на самом деле ему уже 200 лет, - это "Эдулис Суперба". У нас очень много сортов советской селекции. Это сорта прошлого века. Они очень популярные, ценные, и можно сказать, что это уже только коллекционные сорта", - поделилась завлабораторией Центрального ботанического сада НАН Беларуси Наталья Белоусова.
У посетителей достаточно времени, чтобы насладиться цветением: пионы будут радовать еще около 2,5 недель, а ирисы - примерно неделю.