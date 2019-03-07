Цветочный бум накануне 8 Марта

К празднику в столице развернулось более 200 площадок для продажи тюльпанов, роз, лилий. А Первомайский район в этом году экспериментально определил 16 точек, где продажу цветов можно осуществлять без специальных разрешительных документов. Очереди к продавцам весеннего настроения были с самого утра: цветы - неизменный комплимент для любой женщины в праздник. Подарок женщинам подготовил и Центральный ботанический сад - к 8 Марта открылась экспозиция орхидей.