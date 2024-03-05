Цветочный эксклюзив к 8 Марта от Гомельского опытного лесхоза

Нина Пешкун, начальник постоянного лесного питомника Гомельского опытного лесхоза:



Самый сложный период, когда много листвы, и чтобы не упал цветок, температура должна быть около 15 градусов и влажность до 75 %. В этом году мы высадили 15 сортов луковиц в количественном выражении 30 тысяч. Впервые мы заказали луковицу сорта "каламбус". Цена тюльпанов, выращенных в гомельском питомнике, гораздо ниже привозных. Для корпоративных торжеств живой символ 8 Марта заказывают задолго до праздника. Цветы будут реализовывать и на ярмарках.

