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Цветочный эксклюзив к 8 Марта от Гомельского опытного лесхоза

Цветочный эксклюзив к Международному женскому дню вырастили лесоводы Гомельского опытного лесхоза. 30 тысяч пестрых бокалов 12 оттенков. Луковицы голландской селекции высаживали в конце ноября в заранее подготовленные ящики с торфом. Всего 15 сортов.

Ради идеальных форм лепестка и хорошей высоты стебля лесоводы обеспечили растениям необходимый уход. Полив, подкормка, поддержание микроклимата. Подгадали так, чтобы тюльпаны зацвели как раз к 8 Марта.

Нина Пешкун, начальник постоянного лесного питомника Гомельского опытного лесхоза:

Самый сложный период, когда много листвы, и чтобы не упал цветок, температура должна быть около 15 градусов и влажность до 75 %. В этом году мы высадили 15 сортов луковиц в количественном выражении 30 тысяч. Впервые мы заказали луковицу сорта "каламбус".Цена тюльпанов, выращенных в гомельском питомнике, гораздо ниже привозных. Для корпоративных торжеств живой символ 8 Марта заказывают задолго до праздника. Цветы будут реализовывать и на ярмарках.

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