"Цветок бессмертия". Амарантовая мука

Булочки, тортики, пицца, макароны. Пельмени, затирки, пироги, хлеб, наконец. Список можно продолжать - все это изделия из муки. В разных странах традиционно используют муку из злаков, растущих в своем регионе. Но сегодня все перепуталось. И в белорусском магазине можно купить какую угодно муку.



Например, амарантовая мука. Она приехала к нам из Америки. Производят муку из растения амарант. И пользовались этой мукой еще древние ацтеки. А древние греки называли эту муку "отрицающая смерть" или "цветок бессмертия". Амарант называют растением XXI века, поскольку оно может выдержать даже засуху.Амарантовая мука становится очень популярной среди любителей здорового образа жизни. Разберемся в особенностях этой муки.

