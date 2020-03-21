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"Цветок бессмертия". Амарантовая мука
Булочки, тортики, пицца, макароны. Пельмени, затирки, пироги, хлеб, наконец. Список можно продолжать - все это изделия из муки. В разных странах традиционно используют муку из злаков, растущих в своем регионе. Но сегодня все перепуталось. И в белорусском магазине можно купить какую угодно муку.
Например, амарантовая мука. Она приехала к нам из Америки. Производят муку из растения амарант. И пользовались этой мукой еще древние ацтеки. А древние греки называли эту муку "отрицающая смерть" или "цветок бессмертия". Амарант называют растением XXI века, поскольку оно может выдержать даже засуху.Амарантовая мука становится очень популярной среди любителей здорового образа жизни. Разберемся в особенностях этой муки.
Что полезного в амарантовой муке?
- В сыром виде амарантовую муку употреблять нельзя. Она способна предотвратить качественное впитывание полезных веществ организмом человека. Причем не только из собственного состава, но также и из иных продуктов, которые употреблялись вместе с ней. Обязательно проводить термическую обработку муки, готовить из нее, прежде чем начинать есть, так что сыроеды могут сразу отойти в сторонку - этот продукт не для них!
- Еще одно свойство амарантовой муки - это способность странным образом регулировать производство инсулина в поджелудочной железе. Однако здесь хватает и противоречий, так как некоторые проведенные исследования указывают на высокий гликемический индекс семечек этого выдающегося сорняка. Проведенные испытания на добровольцах позволили выяснить, что при смешивании пшеничной муки с амарантовой значительно снижается уровень замеряемой глюкозы в составе крови. Биодобавки из амаранта повышают перерабатываемость липидов и глюкозы. Этот продукт, смешанный с другой мукой в пропорции 1:3, таким образом, подходит для диабетиков.
- Помимо всего прочего в амарантовой муке содержится большое количество микроэлементов, например, витамин А, витамины группы В, Е, калий, магний, фосфор. И самое главное: это единственная мука, в которой содержится витамин С. Еще один важный элемент, которого много в амарантовой муке, – селен. Антиоксидант селен важен для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, он повышает уровень хорошего холестерина и снижает количество плохого, разжижает кровь, уменьшая риск образования кровяных сгустков в артериях, которые наполняют кровью сердце и мозг. Селен также обеспечивает защиту от некоторых видов онкозаболеваний.
- В амарантовой муке много и такой незаменимой аминокислоты, как лизин. Подобно другим незаменимым аминокислотам, лизин в животных организмах не синтезируется и должен поступать с пищей в составе растительных белков. Лизин не синтезируется человеческим организмом, но имеет свойство участвовать в обмене веществ. польза которых доказана давно. (расширить) в сочетании с другими аминокислотами препятствует образованию вредных веществ, которые вызывают закупорку сосудов. Лизин участвует в белковом синтезе, а поскольку он не синтезируется организмом, его запас нужно поддерживать с помощью пищи. Дефицит лизина неблагоприятно сказывается на синтезе белка, что приводит к утомляемости, усталости и слабости, плохому аппетиту, замедлению роста и снижению массы тела, неспособности к концентрации, раздражительности, кровоизлияниям в глазное яблоко, потере волос, анемии и проблемам в репродуктивной сфере.
- Кроме того, в амарантовой муке содержится сквален. Это вещество, которое входит в состав нашего кожного сала, является отличным антиоксидантом и заживляет раны. Сквален полезен тем, что участвует в регулировании уровня холестерина. Ученые открыли его свойство защищать клетки от воздействия токсинов, которые наносят вред, отравляя организм.
Возможно, в вашем рационе теперь появится еще один полезный продукт. Ведь питаться правильно – здорово!
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