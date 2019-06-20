Цветок папоротника и вытинанка - одни из самых узнаваемых символов II Европейских игр

Цветок папоротника и вытинанка - одни из самых узнаваемых символов форума. Их можно встретить сейчас буквально на каждом квадратном метре.

Фидбэк в историю создания графического лица II Европейских игр сделала наш корреспондент Лидия Заблоцкая. Дизайнеры, которые знают, как спортивный логотип сделать узнаваемым брендом страны. В 2014 они создали зубра для чемпионата мира по хоккею в Минске, а сейчас решили "прыгнуть через костер". Так огонь II Европейских игр разгорелся аутентикой Купалья.





В основе логотипа языки пламени в олимпийских цветах

Сияющей энергией цветка дизайнеры заразили весь бренд. А это слоган, шрифт, иконки, посвященные видам спорта. Чуть позже в графической карте появилось и дерево жизни в формате вытинанки самого сложного уровня. Основная вытинанка с воротами Минска и 15-ю видами спорта есть даже на проездном. Но дизайнеры разработали еще 11 сюжетов и посвятили их различным видам спорта. Вот такие рекламные конструкции есть на разных спортлокациях. И здесь, около Дворца спорта "Уручье", где пройдут соревнования по боксу, разместили соответствующую. Дуб как символ мощи и силы. Кстати, один из самых высоких рекламных баннеров города. Некоторые деревья сразу нескольким видам спорта.





Логотип и вытинанка - лишь 10 % от всего бренда