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Цветоводы: где обучают и чем занимаются?
Они знают, какие цветы не “дружат” друг с другом и как создать новый вид растения. Цветоводы. Но без них не было бы красивых клумб в городе и букетов на 8 Марта. Такие специалисты учатся в Минском лицее № 7 строительства.
Цветоводы разрабатывают техники размножения растений, придумывают способы борьбы с вредителями, подготавливают почву к посадке.
Всех специалистов после обучения трудоустраивают в теплицы, оранжерии и питомники. Но практикуются они и во время обучения. Сейчас ребята выращивают туи, которые передадут в “Зеленстрой” для посадки в городских парках.
Анастасия поняла, что цветоводство - это ее призвание, когда победила в школьном конкурсе по составлению букетов.
Цветоводы делают наш мир прекраснее. Ведь как сказал американский писатель Ральф Уолдо Эмерсон - "Земля смеется цветами".
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