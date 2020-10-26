Цветоводы: где обучают и чем занимаются?

Они знают, какие цветы не “дружат” друг с другом и как создать новый вид растения. Цветоводы. Но без них не было бы красивых клумб в городе и букетов на 8 Марта. Такие специалисты учатся в Минском лицее № 7 строительства.

Цветоводы разрабатывают техники размножения растений, придумывают способы борьбы с вредителями, подготавливают почву к посадке.

Всех специалистов после обучения трудоустраивают в теплицы, оранжерии и питомники. Но практикуются они и во время обучения. Сейчас ребята выращивают туи, которые передадут в “Зеленстрой” для посадки в городских парках.

Анастасия поняла, что цветоводство - это ее призвание, когда победила в школьном конкурсе по составлению букетов.