Цветы к монументу Победы в Минске возложили представители различных конфессий, проживающих в Беларуси

Не допустить раздора и непонимания между представителями разных национальностей и веры - это сегодня очень важно. И вновь нас всех объединяет память о подвиге героев. О нем вспоминали накануне на площади Победы. Цветы к монументу легли от представителей русской общественности, еврейского союза общественных организаций, цыганского и армянского объединений, представителей белорусской диаспоры из Латвии.



Александр Румак, уполномоченный по делам религий и национальностей:

Эту Победу ковали представители всех национальностей, люди разных вероисповеданий, которые жили на белорусской земле. Когда пришел враг, товсе взяли оружие и вместе защищали землю. Для нас дорога Победа, мы все больше осознаем, сколько нужно нам сделать, чтобы сохранить мир и согласие на белорусской земле.



Георгий Егиазарян, председатель Минского городского армянского культурно-просветительского общества "Айастан":

Сегодня нельзя менять историю. Деды, прадеды тех людей, которые сегодня громят и переписывают историю, увидев бы это, мягко говоря, огорчились. Нужно помнить, кто победил нацизм.



Сегодня в Беларуси проживают представители 156 национальностей, действует 25 религиозных конфессий и объединений.