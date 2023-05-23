Цветущий челлендж! Высаживать клумбы возле домов или работы, а затем делиться фото - предлагает всем ЖКХ Минска

Благоустроить столицу, добавить уюта двору, а в итоге создать "цветущий фотоальбом". Смарт-челлендж "Скажи цветами, как любишь родной Минск" запустили в Минском городском жилищном хозяйстве.

Принять участие в этой "флористической эстафете" может каждый. Достаточно оформить клумбу возле дома либо работы, а кадры с указанием адреса прислать в чат-бот. Снимки сейчас приходят из каждого района: публикации - в режиме нон-стоп.