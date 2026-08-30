Цветы к 1 сентября: какие документы нужны для законной продажи

До 1 сентября остаются считанные дни. Традиционно растет спрос на цветы. Тем, кто собирается продавать букеты со своего участка, напоминаем о документах для законной продажи.

Для продажи без уплаты налога на профессиональный доход понадобится справка местного исполкома. Она подтверждает, что цветы вырастили вы сами, ваши близкие родственники или свояки. Участок при этом должен находиться в Беларуси и использоваться для личного подсобного хозяйства, садоводства или огородничества.

Есть и другой вариант - зарегистрироваться плательщиком налога на профессиональный доход. Его ставка составляет 10 %, а для пенсионеров - 4 %. При этом покупать цветы для последующей перепродажи и выдавать их за выращенные самостоятельно нельзя.