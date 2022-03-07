Цветы к 8 Марта - в Минске организована работа 220 площадок по продаже цветочной продукции

Минск буквально утопает в цветах. В столице организована работа 220 площадок по продаже цветочной продукции. Разрешения на осуществление такой торговли выдаются в администрациях районов.



Самые популярные локации - на Комаровском рынке и на вокзале у выходов со станции метро "Площадь Ленина". Больше всего берут тюльпаны. Цена на них варьируется от 2 до 3 рублей. Предлагают и готовые букеты в праздничной упаковке. Продавцы говорят - цветов хватит на всех, но, чтобы выбрать лучшие, нужно поторопиться.