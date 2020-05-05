Цветы к мемориалам и особый трепет в сердцах - "Беларусь помнит. Помним каждого"

Сегодня эстафету памяти "Беларусь помнит. Помним каждого" подхватили как крупные города (Минск, Гродно, Слуцк), так и небольшие деревеньки, которые, к сожалению, на карте останутся обозначены лишь домами-обелисками. Попова Гряда была полностью сожжена в мае 1944. Сегодня увековечена в Хатыни. Мемориальный комплекс - символ трагедии белорусского народа - только в прошлом году посетило более 250 тысяч человек. О сегодняшнем дне памяти Юлия Токарь.





Деревня Попова Грядав мае 1944 деревня была сожжена полностью, никому не удалось спастись

находилась в 35 километрах от железнодорожной станции Пуховичи. Это направление Минск - Руденск. Именно так жители могли держать связь с партизанами. Но в мае 1944 деревня была сожжена полностью, никому не удалось спастись.

На безликих домах таблички: "Лида - 8 лет, Сергей - 6...". В последней карательной операции на территории Червенского района (его еще называют партизанским краем) в огне заживо сгорели дети и старики - всего 55 человек.

События того страшного дня в свои 91 помнит Аким Яковлев. Он родом из соседней деревне Заградье. Ветеран Великой Отечественной в 15 был партизаном отряда имени Суворова 1-й Минской бригады.

Попова Гряда так и не возродилась. Увековечена в мемориальном комплексе "Хатынь". Как и почти две сотни сожженных белорусских деревень. Память о погибших сегодня почтили минутой молчания.

Игорь Петришенко, заместитель премьер-министра Беларуси:

"Находим новые факты, родственников. Постоянно приезжают люди из-за границы. Искренне благодарят нашу страну, наших людей за то, что память их отцов и дедов, погибших на нашей земле, так почитается, ценится и уважается".

Подвиг не забыт, а потому цветы как символ новой жизни -

. В июне 1944 у деревни Лабейки Бешенковичского района 20-летний ефрейтор в одиночку уничтожил 23 гитлеровца. Когда закончились патроны, оказавшись в окружении фашистов, он подорвал себя.

Эрмек Ибраимов, Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызстана в Беларуси

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"Отрадно, что в Республике Беларусь хранят память о Великой Отечественной войне. Мероприятия подобного рода являются лучшим тому подтверждением".

Это уже кадры у Дома офицеров. Артисты Горьковского и Молодежного театров, а также сотрудники Национального исторического музея возложили цветы у легендарного Т-34. Боевая машина принадлежала экипажу Фроликова, который первым вошел в занятый немцами Минск в 1944.

"Беларусь помнит. Помнит каждого"и тех, кто погиб в первые дни войны, встав на защиту Гродно. Отдать дань уважения солдатам, освобождавшим город, пришли сотрудники медучреждений и жители.

Жива память и о тех, кто освобождал Минск. На военном кладбище покоятся участники минского подполья, партизаны, герои Советского Союза.

В Слуцке в честь погибших солдат высадили яблоневую аллею