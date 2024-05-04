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Цветы к памятникам погибшим воинам - мероприятия к 80-летию освобождения Беларуси проходят по всей стране
Торжественные мероприятия к 80-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков проходят по всей стране.
В деревне Гаи Могилевского района локацией стал мемориальный комплекс "Батальон милиции под командованием Константина Владимирова". Там представители органов внутренних дел и внутренних войск, члены трудовых коллективов, жители Могилева почтили память погибших милиционеров в годы Великой Отечественной войны. Знаковым моментом для собравшихся стало присвоение звания капитана досрочно сотрудникам МВД, которые отличились в службе.
Мы традиционно приезжаем именно сюда, под Могилев, в деревню Гаи, для того чтобы почтить память наших коллег, которые в далеком 1941 году защищали город Могилев. 250 бойцов стояли насмерть. Каждый из них прекрасно понимал, что силы неравны и, скорее всего, им придется умереть, но они не пропустили врага к Могилеву. Я уверен, если мы будем помнить подвиг наших героев, сломить нашу республику просто невозможно.
Для гостей подготовили тематические локации, выставку ретро- и действующих автомобилей ГАИ, полевую кухню. Финальным аккордом мероприятия стал творческий концерт с участием звезд белорусской эстрады.
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