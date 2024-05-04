Цветы к памятникам погибшим воинам - мероприятия к 80-летию освобождения Беларуси проходят по всей стране

Мы традиционно приезжаем именно сюда, под Могилев, в деревню Гаи, для того чтобы почтить память наших коллег, которые в далеком 1941 году защищали город Могилев. 250 бойцов стояли насмерть. Каждый из них прекрасно понимал, что силы неравны и, скорее всего, им придется умереть, но они не пропустили врага к Могилеву. Я уверен, если мы будем помнить подвиг наших героев, сломить нашу республику просто невозможно.

Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси