Цветы возложили к памятным знакам "Ахвярам Чарнобыля" и "Камень мира Хиросимы"

Память жертв чернобыльской трагедии сегодня почтили в Минске. Цветы легли к памятным знакам "Ахвярам Чарнобыля" и "Камень мира Хиросимы". В парк Дружбы народов пришли ликвидаторы, спасатели, представители местной власти и молодежь.

По традиции митинг-реквием состоялся у мемориальной доски герою Василию Игнатенко. Он и многие другие (так называемая шеренга номер один) приняли первый и самый жестокий удар радиации. За мужественные и самоотверженные действия при ликвидации аварии Василий Игнатенко посмертно награжден орденом Красного Знамени.