Культурный подарок из Поднебесной с тысячелетней историей. Цюаньчжоуский театр марионеток впервые выступил в Минске. В спектакле "Живой театр кукол: древнее искусство в новом свете" объединились философские притчи, классическая оперная драматургия и народные танцы с трюковыми номерами. Зрителям показали пять новелл, основанных на китайских легендах. На сцену Молодежного театра вместе с марионетками выходили и кукловоды - в костюмах с национальными элементами. А сопровождала спектакль древняя музыка "наньинь".

Ли Цай Тин, руководитель Цюаньчжоуского театра марионеток:

"Во время этого выступления мы почувствовали, что белорусские зрители очень дружелюбны и искренни. Хотя между белорусской и китайской культурой существует большая разница, но это не помешало нашей коммуникации. Потому что язык искусства многогранен и понятен для всех".

Константин Михаленко,художественный руководитель Белорусского государственного молодежного театра:

"Вы там могли слышать фрагменты из традиционной китайской оперы, тем не менее очень важен язык тела. Нужно сказать нашему зрителю, что одной куклой управляют до 36 нитей - у нас пальцев на руках столько нет. Но замечательное мастерство китайских кукловодов позволяет оживлять этих кукол. Я думаю, что зрителю понятно все то, что происходит, несмотря на то, что он не знает и не понимает пока еще китайского языка".

Техника управления марионетками театра Цюаньчжоу имеет тысячелетнюю историю и входит в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.