ТЦ "Столица" изменил формат торговли - более сотни производителей под брендом "Сделано в Беларуси"

Торговый центр "Столица" приглашает на шопинг за белорусскимитоварами. Один из старейших моллов полностью поменял концепт. Теперь этоцентр притяжения всего белорусского. Там можно приобрести наши знаменитые бренды и товары от конфет до мебели. Такого молла с максимальной концентрацией отечественного ассортимента в стране еще не было.

Как покупателям ребрендинг и обновленный ассортимент- узнала Илона Красутская.

Новый концепт ТЦ "Столица"

ТЦ "Столица" - это такая ностальгия. Лет 15 назад этот молл был практически единственным, где можно было отвести душу на шопинге, а потом подкрепиться, зайдя на фудкорт. Конечно, со временем у "Столицы" появилось немалого конкурентов. И чтобы быть на плаву, пришлось перестраиваться. Теперь это площадка, где будут представлены исключительно белорусские бренды и товары. Посмотрим ассортимент.

Много было слухов, что "Столица" все. Мол, арендаторы уходят, магазины пустуют. Да, были временные трудности, но нашли решение. Действительно такой огромный центр с преимущественно белорусскими товарами - это что-то новенькое. Расчет, конечно, и на туристов. Ведьрасположение идеальное - самый центр Минска. Рядом авто- и железнодорожный вокзал, метро, остановка популярных маршрутов, есть паркинг. Вторая жизнь торгового центра по душе не только покупателям, но и продавцам. Они соскучились по наплыву.





За последние полгода провели ребрендинг - от свежепокрашенныхстен до новых магазинов. Все знаменитые белорусские бренды теперь в одном месте.

Провели большую работу с пищевиками, легпромом, мебельными предприятиями. Обновили фудкорт - в меню, разумеется, белорусская кухня. И знаменитый президентский антиковидный салат тоже можно попробовать.

В ТЦ "Столица" можно приобрести мерч Первого

Один из самых новых магазинов "Столицы"- "Мерч Первого". По соседству еще будут открываться другие шоурумы. Одежда, обувь, текстиль, косметика, посуда - все исключительно под брендом "Сделано в Беларуси". Так что точно в "Столице" теперь очень интересно.