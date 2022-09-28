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ТЦ "Столица" в Минске станет творческой площадкой для презентации талантов белорусских женщин

Новое выставочное пространство для арт-проектов! Атриум торгового центра "Столица" в Минске станет творческой площадкой для презентации талантов белорусских женщин. Несмотря на профессию, иногда далекую от искусства, многие реализуются и через творческие увлечения: пишут картины, вышивают, работают с керамикой и даже пробуют себя в иконописи. Проект благотворительный, в течение года здесь смогут экспонировать свои арт-объекты одаренные женщины со всех регионов страны. Стартовала инициатива с выставки работ Натальи Железовской. Представительница Гродненского региона - профессиональный художник, который работает со стеклом. Свои навыки и умения Наталья передает ученикам Берестовицкой школы искусств.

Каждые две-три недели авторские экспозиции будут меняться. По итогам проекта "Ее рук дело" планируют провести аукцион. Средства, полученные от продажи произведений искусства, женщины передадут на благотворительность.

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