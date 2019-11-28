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Туман и гололедица в прогнозах синоптиков

Туман и гололедица в прогнозах на завтра. Возможен мокрый снег и дождь. При этом температура по стране будет плюсовать - столбики термометров поднимутся до 6 тепла. Такой неморозной погода будет до конца недели - в субботу синоптики обещают 2 градуса тепла, календарная зима в воскресенье начнется с нулевой температуры. Подморозит в Минске и области только в начале следующей недели.

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