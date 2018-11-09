Туман в Беларуси продолжает устанавливать свои правила для пешеходов, водителей и авиаторов

В Национальном аэропорту Минск периодически вносятся корректировки в расписание прилетов самолетов. Сейчас задерживаются рейсы из Запорожья, Киева, Москвы и Санкт-Петербурга. Борт из Калининграда в связи с погодными условиями и вовсе отменили. Тем временем вылеты проходят в штатном режиме.

Сложности в связи с густым туманом и на дорогах. Видимость колеблется от 100 до 500 метров. ГАИ просит водителей воздержаться от лишних перестроений и обгонов, а также не выключать фары и не превышать скорость. Более внимательными следует быть пешеходам и велосипедистам. Им необходимо обозначить себя фликерами. По прогнозам синоптиков, густой туман в Беларуси сохранится минимум до обеда.