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Туман внес корректировки в расписание Национального аэропорта Минск

Ирина Сапунова, инспектор отделения агитации и пропаганды УГАИ УВД Миноблисполкома: "Мы рекомендуем автовладельцам двигаться с максимальной осторожностью, соблюдать скоростной режим, правила обгона, также соблюдать максимальную дистанцию до впереди идущего транспорта, постоянно контролировать дорожную ситуацию".

Александра Шевелева, дежурный синоптик Республиканского центра по гидрометеорологии: "В начале недели по республики прогнозируются осадки в виде дождя и мокрого снега. Будет отмечаться гололед и в понедельник, сильный порывистый ветер".

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