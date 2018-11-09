Туман внес корректировки в расписание Национального аэропорта Минск

Ирина Сапунова, инспектор отделения агитации и пропаганды УГАИ УВД Миноблисполкома: "Мы рекомендуем автовладельцам двигаться с максимальной осторожностью, соблюдать скоростной режим, правила обгона, также соблюдать максимальную дистанцию до впереди идущего транспорта, постоянно контролировать дорожную ситуацию".

Ирина Сапунова, инспектор отделения агитации и пропаганды УГАИ УВД Миноблисполкома: "Мы рекомендуем автовладельцам двигаться с максимальной осторожностью, соблюдать скоростной режим, правила обгона, также соблюдать максимальную дистанцию до впереди идущего транспорта, постоянно контролировать дорожную ситуацию".