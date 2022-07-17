Туманные перспективы Альбиона - смотрите в "Понятной политике" 18 июля

Разборки после бунта в правительстве. В Британии началась настоящая драка за премьерское кресло. Война компроматов, скандалы, предательства. Грязные игры элиты на фоне рекордной инфляции и тревожных прогнозов. И почему Королевство на грани распада? Туманные перспективы Альбиона. Смотрите в "Понятной политике" в понедельник после "Панорамы".