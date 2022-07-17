3.42 RUB
3.33 USD
3.58 EUR
ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Туманные перспективы Альбиона - смотрите в "Понятной политике" 18 июля
Разборки после бунта в правительстве. В Британии началась настоящая драка за премьерское кресло. Война компроматов, скандалы, предательства. Грязные игры элиты на фоне рекордной инфляции и тревожных прогнозов. И почему Королевство на грани распада? Туманные перспективы Альбиона. Смотрите в "Понятной политике" в понедельник после "Панорамы".
Смотрите также:
Президент
Все
Глава ОАЭ пригласил Александра Лукашенко на неформальный ужин
В Беларуси усилят социальные гарантии для ветеранов и пострадавших от войн лиц
Лукашенко высказал свое мнение о реальной ситуации в мире по борьбе с изменением климата
Лукашенко и Алиев поставили новые цели по сотрудничеству во время переговоров в Баку
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все