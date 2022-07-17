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Туманные перспективы Альбиона - смотрите в "Понятной политике" 18 июля

Разборки после бунта в правительстве. В Британии началась настоящая драка за премьерское кресло. Война компроматов, скандалы, предательства. Грязные игры элиты на фоне рекордной инфляции и тревожных прогнозов. И почему Королевство на грани распада? Туманные перспективы Альбиона. Смотрите в "Понятной политике" в понедельник после "Панорамы".


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