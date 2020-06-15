Тунис - в числе стран, победивших COVID-19

Власти Туниса заявили о полной победе над коронавирусом. В стране фиксируются лишь единичные случаи заражения, да и те понемногу сходят на нет. Целые регионы уже полностью избавились от эпидемической опасности, в связи с чем Тунис открывает 27 июня границы и возобновляет авиаперелеты.



Греция уже сегодня принимает первых туристов. Прибывающих в аэропорт ждет тестирование на COVID-19. Если тест будет положительным, туриста отправят в больницу.



Международные рейсы сегодня возобновили и авиакомпании Украины. Вылететь пока можно только в страны, которые открыли границы для иностранцев, например, в Турцию, Албанию или Черногорию. Осуществлять полеты в Киев и Одессу вновь начала Белавиа. Правда, белорусов ждет по прибытии украинский двухнедельный карантин.



