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Турбизнес в Беларуси: топ популярных мест для отдыха и две новые страны в списке предпочтений

Количество бронирований увеличилось почти в два раза. Аналитики популярного онлайн-сервиса по продаже авиабилетов подвели итоги года в белорусской тревел-индустрии. Изменения в направлениях путешествий. В списке предпочтений добавились две новые страны - Армения и Арабские Эмираты. А топ самых популярных мест для отдыха - стабильный: Россия, Турция и Грузия. Эксперты говорят, такая же картина сохранится и в следующем году. А пока готовимся сами принимать гостей - в нашей стране ожидается большой наплыв российских путешественников, которые проведут свои каникулы у нас.

Популярен по-прежнему и зимний отдых в агроусадьбах и санаториях. Они почти на 100 процентов забронированы.

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