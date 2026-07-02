Турчин: Мир, свобода и независимость - это наше наследие и величайшие ценности, которые нужно беречь

В канун Дня Независимости белорусы собираются вместе, чтобы вспомнить важнейшие страницы истории. Это и дороги побед, и перекрестки непростых послевоенных лет, когда страну возрождали из пепла и руин. Это наша тяжелая дорога к Победе, миру, независимости и созиданию.

Вспоминаем, чтобы ценить достижения дня сегодняшнего и возможность уверенно смотреть в завтра.

Собрали важные акценты торжественного собрания в честь Дня Независимости.

Торжественное собрание в честь Дня Независимости

Беларусь сильна и славится своими традициями. Одна из таковых - собираться всей страной вместе в канун больших праздников. Но это не только для атмосферы, а чтобы подвести некую черту, чего достигли к этим большим праздникам, ведь здесь вклад каждого.

2 июля Октябрьская площадь словно центр притяжения для всей страны, а Дворец Республики и вовсе становится символом больших и теплых встреч. День Независимости - как повод, а достижения, с которыми входим в эту годовщину, и есть глубинный смысл.

Наш суверенитет и целостность - это то, что даже в непростой обстановке на политической карте мира позволяет белорусам с уверенностью смотреть в будущее и строить процветающее государство. На этом пути было немало вызовов, но наша мудрость не позволила свернуть не туда. Как результат - сильная экономика и государство, голос которого слышат и к которому прислушиваются на мировой арене.

Александр Турчин, премьер-министр Беларуси:

"Президент нашей страны постоянно подчеркивает, что мир, свобода и независимость - это наше наследие и величайшие ценности, которые нужно беречь и защищать, укрепляя народное единство, экономику и обороняя отечество. Три с половиной десятилетия в летописи государства - это меньше, чем миг. Но если вдуматься, за такое историческое мгновение мы совершили эпохальный рывок вперед".

Во время торжественного собрания по случаю Дня Независимости премьер-министр Беларуси отметил ключевые этапы становления Беларуси: подвиги наших предков, трудовые достижениях. Сегодня сохранение независимости и мира остается главным приоритетом и тем, что находит наибольший отклик.

Дмитрий Уткин

Дмитрий Уткин, майор:

"Необходимо в настоящее время (обстановка, которая складывается вокруг Беларуси, очень серьезная) быть готовым к отражению всех посягательств, которые возможны на территорию Беларуси. Но у нас есть свои Вооруженные силы. И мы, офицеры в отставке, в запасе, готовы стать с оружием на защиту нашей молодой, процветающей республики".

В нынешний День Независимости Беларусь входит, широко расправив плечи, даже на фоне попыток ограничить: экономика работает, а значит, и социальные гарантии, обещанные людям, выполняются сполна. Пока весь мир испытывает недостаток продовольствия, наши технологии и компетенции позволяют накормить себя и заработать на экспорте. Мы стали космической державой и вошли в элитный пул государств, занимающихся исследованиями Антарктики. У нас есть своя атомная энергетика, этот список достижений можно еще много чем дополнять.

Антон Смольский

Антон Смольский, серебряный призер Олимпиады - 2022 по биатлону:

"Всемирный лозунг олимпийский звучит так: О спорт, ты - мир! И, конечно же, спорт - это выявление сильнейшего мирным путем. И, конечно же, мы все за мирное небо, мы все за мирное время для того, чтобы соревноваться, состязаться и дружить с другими странами".

Таков результат трудолюбивых белорусов. И признание - быть гордым к причастности.

Программа праздничного концерта мастеров искусств - это вообще одно большое признание. Языком творчества можно много о чем рассказать: какие мы талантливые, героичные, с большим культурным наследием, духовностью, а главное - это наше единство.

Уже 3 Июля всей страной встретим День Независимости. Дата, с которой начинается отсчет мирной жизни, в которой есть место для созидательного будущего.

3 Июля стал днем, когда последняя нога фашиста ушла с нашей земли, был освобожден Минск. Эта самостоятельность нам далась непросто, поэтому понимаем ценность всего, что имеем, и храним так, чтобы и впредь трагичные страницы оставались в далеком прошлом.