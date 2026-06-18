Турчин принимает участие в питерской конференции по культурным связям и творческим индустриям

"Между Министерством культуры Российской Федерации и Министерством культуры Беларуси уже давно проводится совместная работа по продвижению наших национальных ценностей, в том числе и в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Сегодня мы подписали совместный меморандум о подаче совместной заявки на мемориальные комплексы, имеющие непосредственное отношение к Великой Отечественной войне, это Мамаев Курган и Брестская крепость. Это будет совместная транснациональная заявка. Мы ее планируем подавать в 2030 году. Для обеих наших стран это действительно важнейшее событие, потому что сами эти памятники имеют непосредственное отношение к ценностям и белорусского народа, и российского народа. И, естественно, в этой ситуации мы будем прилагать на протяжении этих 4 лет огромное количество усилий для того, чтобы эта заявка была одобрена".