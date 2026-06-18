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Турчин принимает участие в питерской конференции по культурным связям и творческим индустриям
18 июня в Санкт-Петербурге обсуждают вопросы сохранения историко-культурного наследия и перспективы сотрудничества в гуманитарных отраслях.
Премьер-министр Беларуси Александр Турчин принимает участие в Международной конференции по укреплению культурных связей и развитию креативных и творческих индустрий.
Форум проходит впервые. Участники собрались чтобы, в том числе, обменяться опытом. Беларуси в этом плане есть что презентовать. Вклад креативных индустрий в ВВП страны по оценкам 2025 года достиг 5 %, что выше среднемирового уровня.
На полях конференции прошли двусторонние переговоры и подписание документов. Так, новый меморандум пополнил портфель совместных инициатив Беларуси и России.
Марат Марков, министр культуры Беларуси:
"Между Министерством культуры Российской Федерации и Министерством культуры Беларуси уже давно проводится совместная работа по продвижению наших национальных ценностей, в том числе и в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Сегодня мы подписали совместный меморандум о подаче совместной заявки на мемориальные комплексы, имеющие непосредственное отношение к Великой Отечественной войне, это Мамаев Курган и Брестская крепость. Это будет совместная транснациональная заявка. Мы ее планируем подавать в 2030 году. Для обеих наших стран это действительно важнейшее событие, потому что сами эти памятники имеют непосредственное отношение к ценностям и белорусского народа, и российского народа. И, естественно, в этой ситуации мы будем прилагать на протяжении этих 4 лет огромное количество усилий для того, чтобы эта заявка была одобрена".
Работа по созданию ассоциации креативных индустрий в СНГ продолжается. Это площадка поможет бизнесу Содружества без формальностей активнее создавать и внедрять свои авторские продукты.