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Турчин вручил госнаграды 42 профессионалам разных сфер
Автор:Редакция news.by
18 июня во Дворце Республики премьер-министр Александр Турчин вручил государственные награды профессионалам своего дела. Среди награжденных - энергетики, лесоводы, учителя, слесари, госслужащие. Список большой, как и количество их заслуг перед страной. И неважно откуда (небольшая деревня или столица), белорусов с большой буквы заметят везде.
Обладателями госнаград - медалей "За трудовые заслуги" и "За безупречную службу" 3-й степени, медали Франциска Скорины, а также Благодарности от Президента Беларуси - стали 42 представителя разных сфер.