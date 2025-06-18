Турчин вручил госнаграды 42 профессионалам разных сфер

18 июня во Дворце Республики премьер-министр Александр Турчин вручил государственные награды профессионалам своего дела. Среди награжденных - энергетики, лесоводы, учителя, слесари, госслужащие. Список большой, как и количество их заслуг перед страной. И неважно откуда (небольшая деревня или столица), белорусов с большой буквы заметят везде.