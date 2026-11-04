Турчин вручил государственные награды лучшим работникам отраслей

4 ноября по поручению Президента Беларуси Александра Лукашенко премьер-министр Александр Турчин вручил государственные награды тем, кто является примером для всех белорусов.

Для всех Дворец Республики ассоциируется с торжественными моментами, но для нынешних героев это еще и ассоциация с личным триумфом. Как отметил премьер-министр на вручении госнаград, страна сильная тогда, когда есть конкретные цели и люди, которые готовы их достигать.

В списке награжденных - около полусотни человек. Все они представляют самые разные сферы: строители, нефтяники, преподаватели вузов. Особенно хочется выделить работников сельского хозяйства. Уже 15 ноября в Беларуси отметят их профессиональный праздник.

В канун праздника они дарят подарки не себе, а всей стране. 11 млн т зерна уже собрано. Экспорт продовольствия составляет 10 млрд в валюте. Все это экспортные возможности, продовольственная безопасность, и это заслуги в том числе тех людей, которых награждали 4 ноября.

Валентина Антонович, обработчик птицы Скидельской птицефабрики:

"Большая честь получить такую награду. Я люблю свою работу, 43 года проработала на одном рабочем месте".

"Сельское хозяйство - это очень тяжелый труд", - поделилась оператор машинного доения КСУП "Имени Дзержинского" Светлана Денисенко.

Инна Толкачева, директор Солигорской птицефабрики:

"Страна собрала 11 млн т зерна. Мы экспортируем продукцию больше, чем на 10 млрд долларов. Поэтому я уверена, что многое сделано, но еще больше предстоит сделать для того, чтобы и дальше страна активно развивалась и шла вперед".

Отметим, что торжественный момент прошел утром 4 ноября, но впереди рабочий день. Дальше все герои, несмотря ни на какие регалии, отправились на работу, ведь перед экономикой страны стоят очень серьезные задачи. Здесь важен вклад каждого.