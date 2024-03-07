Турчин на вручении орденов Матери: Воспитать пятерых и более детей - подвиг

Александр Турчин на торжественном мероприятии по случаю женского праздника и вручения представительницам центрального региона государственной награды отметил, что орден Матери - дань уважения государства многодетным мамам, сообщает БЕЛТА .

"Каждое мероприятие по награждению многодетных мам орденом Матери всегда очень волнительное. Мамы разные, но их объединяет одно - большая любовь к своим детям, ведь родить и воспитать пятерых и более детей - это на самом деле подвиг. Им всем нужно уделить внимание, сделать уроки, обеспечить уход, когда они болеют, но самое главное - воспитывать. Поэтому эти женщины заслуживают огромнейшего уважения, и государство такой высокой наградой, как орден Матери, отдает дань уважения им, оценивает их вклад в развитие нашей страны. Все эти дети - будущее нашей Беларуси, достойное будущее", - отметил Александр Турчин.

Он также подчеркнул, что не может не радовать тот факт, что в Минской области многодетных семей с каждым годом становится все больше.

"Мне хотелось бы, чтобы этот рост был еще более быстрым, чтобы было больше маленьких граждан не только в области, но и в стране в целом. Это одна из приоритетных задач любого государства. Всем женщинам я хочу пожелать крепкого здоровья, оптимизма и благополучия. И чтобы теплые слова в их адрес звучали не только сегодня, но и каждый день", - резюмировал губернатор.

В Минской области в настоящее время насчитывается 21 тыс. 727 многодетных семей, в которых воспитывается 70 тыс. 990 несовершеннолетних детей. В период с 2011 по 2024 год в области орденом Матери были награждены 2626 женщин. В 2024 году эту высокую оценку материнского труда получили 45 жительниц Минской области.