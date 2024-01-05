Турчин поставил задачи новому руководителю Молодечненского района

Кадровые изменения в структуре руководства Минской области. У Молодечненского района отныне новый руководитель. Им стал Павел Губко, который раньше занимал должность заместителя председателя и курировал вопросы экономики.



Как отметил губернатор Александр Турчин, вручая удостоверение новому руководителю района, ключевая задача - рост благополучия жителей региона. Этого необходимо достичь в том числе с помощью реализации новых инвестпроектов. Кстати, сейчас 3 крупные в разработке. Также среди целей вывести на более высокий уровень систему здравоохранения, образования и сельское хозяйство, где немало успехов. Молодечно продолжит совершенствоваться и как культурная столица области, а значит радовать всех яркими фестивалями. Сам Павел Губко местный, а потому хорошо знает район.

"Укрепление материально-технической базы системы здравоохранения, закупка оборудования (так как Молодечно - это один из межрайонных центров, он обслуживает жителей не только жителей Молодечненского района, но и близлежащих), образование, культура, система ЖКХ - все должно быть в городе если не идеально, то соответствовать запросам наших граждан", - подчеркнул Александр Турчин.

Важнейшей отраслью в районе остается и сельское хозяйство. "Есть прогресс. Много инвесторов, которые вкладываются в развитие сельского хозяйства Молодечненского района. Поэтому считаю, за короткий срок район должен подняться на ступеньку выше. А итогом этого всего должен быть существенный рост благосостояния наших людей, так как сегодня район по уровню заработной платы занимает не то место в области", - отметил он.